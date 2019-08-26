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Медведев одержал разгромную победу в первом раунде Открытого чемпионата США

Медведев одержал разгромную победу в первом раунде Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

На старте US Open 2019 российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.

Уроженец Москвы выполнил 9 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из девяти. В активе его визави 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

Во втором круге уроженец Москвы встретится либо с южнокорейцем Квон Сон У, либо с боливийцем Уго Дельеном.

Серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

26 августа 2019 года, понедельник. 20:15 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
88
Индия
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
0 : 3
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
4 1 2
6 6 6
           
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