Чорич победил Донского в первом круге US Open и сыграет с Димитровым

На старте US Open 2019 российский теннисист Евгений Донской, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, в трёх сетах проиграл представителю Хорватии Борне Чоричу, посеянному под двенадцатым номером, со счётом 6:7 (7:), 3:6, 0:6. Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут.
За право выйти в третий раунд Чорич сразится с болгарином Григором Димитровым, который взял верх в четырёх сетах над итальянцем Андреасом Сеппи — 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, в трёх сетах переиграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:4, 6:1, 6:2.
Серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.
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