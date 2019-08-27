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Свитолина обыграла Осуйве и вышла во второй круг US Open

Свитолина обыграла Осуйве и вышла во второй круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Уитни Осуйве в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open) со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 14 минут и проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Во втором сете 17-летняя Осигве подавала при счете 5:4, однако Свитолина отыграла брейк, а затем взяла два следующих гейма, обеспечив победу в матче.

Во втором круге соперницей Свитолиной будет американская теннисистка Винус Уильямс.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.

26 августа 2019 года, понедельник. 23:50 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Уитни Осуйве
109
США
Уитни Осуйве
У. Осуйве
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
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