Свитолина обыграла Осуйве и вышла во второй круг US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Уитни Осуйве в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open) со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 14 минут и проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
Во втором сете 17-летняя Осигве подавала при счете 5:4, однако Свитолина отыграла брейк, а затем взяла два следующих гейма, обеспечив победу в матче.
Во втором круге соперницей Свитолиной будет американская теннисистка Винус Уильямс.
Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.
26 августа 2019 года, понедельник. 23:50 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
5
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
109
Уитни Осуйве
У. Осуйве
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