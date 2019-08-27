Свитолина обыграла Осуйве и вышла во второй круг US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Уитни Осуйве в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open) со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 14 минут и проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Во втором сете 17-летняя Осигве подавала при счете 5:4, однако Свитолина отыграла брейк, а затем взяла два следующих гейма, обеспечив победу в матче.



Во втором круге соперницей Свитолиной будет американская теннисистка Винус Уильямс.



Напомним, US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.

Серена Уильямс менее чем за час разгромила Шарапову в первом круге US Open