Серена Уильямс: Шарапова – идеальный соперник для меня

23-кратная чемпионка Большого шлема Серена Уильямс призналась, что играть с Марией Шараповой ей очень нравится, поскольку невероятным образом все подачи россиянки и удары она практически предвидит. В личных встречах Уильямс расширила свое доминирование – 20-2
«Я просто чувствую, что её игра действительно совпадает с моей. Я всегда говорила, что её мяч каким-то невероятным, чудесным образом приземляется в моей зоне удара. Я не знаю. Это просто идеально для меня. Она идеальный соперник для меня.
Я просто не давала ей атаковать и оказывать на меня давление. Это делала я. Иначе, она бы выиграла. Она всегда так делает. Одно очко там, одно там, там ошибка соперника. Это могла быть другая игра.
Я постоянно держала себя в руках, я была постоянно сосредоточенной. Это действительно важно в играх подобного уровня», — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.
Во втором раунде Серена Уильямс встретится с американской Кэтрин МакНалли.
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