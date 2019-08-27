Свитолина: Монфис всегда хочет взять такси во время наших прогулок по Нью-Йорку
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как любит проводить время в Нью-Йорке со своим возлюбленным французом Гаэлем Монфисом. Они встречаются с начала 2019 года.
«Большую часть времени мы проводим в Манхэттене. Всё, что я делаю, это просто хожу. Когда мы отправляемся куда-то поужинать или просто прогуливаемся с Гаэлем, он всегда хочет взять такси. Но я это не люблю, потому что ты почти всё время простоишь в пробках. Так что мы много ходим», — приводит слова Свитолиной официальный сайт US Open.
На старте Открытого чемпионата США первая ракетка Украины обыграла американку Уитни Осуйве со счётом 6:1, 7:5. Монфис в первом круге сыграет с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом.
Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Винус Уильямс на US Open
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