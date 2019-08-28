15-летняя Гауфф: надеюсь, мы с Потаповой будем играть в финалах

15-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге US Open со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
«Это было настоящее сумасшествие. Конечно, я нервничала перед выходом на корт. Это такая большая арена! К тому же это домашний турнир „Большого шлема“, я хотела сыграть успешно. Зрители весь матч помогали мне. Очень приятно было играть в столь замечательной атмосфере, это был отличный опыт.
Я так сильно хотела победить, поэтому отчаянно сражалась. Я говорила себе, что соперница победу мне так просто не отдаст. У нас была пара долгих розыгрышей, я выполнила несколько виннеров. Если честно, я не так хорошо помню матч, всё словно размыто. Но помню, как при счёте 4:4 была настоящая битва.
У сетки Анастасия поздравила меня, это было потрясающе. Я сказала: «Поздравляю, это было отличное сражение. Ты играла великолепно». Думаю, всё решила пара розыгрышей.
Потапова также очень молода. Она лишь на пару лет старше меня. Знаю, что в будущем мы часто будем её видеть. Надеюсь, мы с ней будем играть в финалах, а не в первых раундах", — цитирует Гауфф официальный сайт турнира.
Следующей соперницей Кори будет венгерка Тимя Бабош.
- 28 августа 2019
-
09:17
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:09
-
05:15
-
04:42
-
04:40
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07
-
21:45
-
21:39
-
20:30
-
19:36
-
18:57
-
18:35
-
17:58
-
17:33
-
16:57
-
16:08
-
15:14
-
14:48
-
14:11
-
13:33
-
13:01
-
12:39
-
12:26