Калинская — о победе над Стивенс: мой телефон разрывается
Российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями от победы в первом круге Открытого чемпионата США над хозяйкой кортов, чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:4.
«Очень приятное чувство. Это мой первый выигранный матч в основе турнира „Большого шлема“. Тем более на таком корте, против такого игрока. Это много для меня значит. Как провела этот день? Я гуляла на Манхэттене, размялась и просто ждала матч, ничего особенного.
Здесь со мной мой тренер, агент, тренер из России. В Москве, конечно, болеют за меня друзья. Думаю, они не спят. У меня телефон разрывается. За меня болеют родители, вся семья. Наверное, я засну поздно", — сказала Калинская в интервью Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
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