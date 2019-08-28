Кирьоса могут лишить призовых на US Open после слов о коррупции в ATP

Стали известны возможные последствия, которые грозят австралийцу Нику Кирьосу, заявившему, что ATP – коррумпированная организация.



По информации AP News, решение будет принимать исполнительный вице-президент ATP по правилам и конкуренции Гейл Брэдшоу. Сообщается, что он рассматривает возможность классифицировать действия Кирьоса как «серьёзное нарушение». В таком случае австралийцу грозит штраф в размере до суммы призовых, выигранных на турнире, и отстранение на срок до одного года.



Стоит отметить, что Кирьос попытался оправдаться за свои слова. «Я хотел бы рассмотреть запись моих слов, чтобы уточнить мой комментарий о том, что ATP коррумпирована. Я неправильно подобрал слова. Моя цель и намерение состояли в том, чтобы обсудить то, что считаю двойными стандартами, а не коррупцией», — отметил Кирьос.

Кирьос: я неправильно подобрал слова, когда сказал, что ATP коррумпирована