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Анн: Кузнецова уже не та, что прежде

Анн: Кузнецова уже не та, что прежде
Теннис / US Open 2019 0

Американка Кристи Эрим Анн, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата США, прокомментировала победу в первом круге над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 7:5, 6:2.

«В прошлом году Кузнецова просто разбила меня, и я хотела взять реванш. Я знала, что уже стала другим игроком. Кузнецова также уже не та, что прежде. Я была уверена в своей игре. Я вышла на корт с намерением выложиться по полной», — приводит слова Анн официальный сайт тура.

Следующей соперницей американки будет ещё одна представительница России Анна Калинская, которая преподнесла сенсацию, победив чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс.

Действующей победительницей этих соревнований является первая ракетка мира японка Наоми Осака.

Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла
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