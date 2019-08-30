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Рублёв вышел в 3-й круг US Open, его соперник снялся из-за проблем с шеей

Рублёв вышел в 3-й круг US Open, его соперник снялся из-за проблем с шеей
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Андрей Рублёв стал участником третьего круга Открытого чемпионата США — 2019. Его соперник по второму раунду, француз Жиль Симон, проиграл первый сет со счётом 2:6 и отказался от продолжения борьбы в начале второй партии. Произошло это в стартовом гейме второго сета, когда Симон отыграл один из двух брейк-пойнтов. Француза беспокоили проблемы с шеей — по этой причине он брал медицинский тайм-аут в середине первой партии.

Теннисисты успели провести на корте 41 минуту. Андрей дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 6. У Жиля не было ни эйсов, ни двойных. Он упустил все 4 заработанных брейк-пойнта.

Следующим соперником Рублёва станет либо австралиец Ник Кирьос (28), либо француз Антуан Хон (WC). Этот матч должен состояться в субботу, 31 августа.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 00:25 МСК
Андрей Рублёв
43
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
           
6 		       
2 		       
             
Жиль Симон
40
Франция
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