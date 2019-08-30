Гауфф рассказала, что познакомилась с Осакой ещё в 12 лет

15-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала предстоящую встречу с первым номером посева японкой Наоми Осакой в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису. В матче второго круга Гауфф в трёх сетах победила Тимю Бабош из Венгрии, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.
«Впервые я встретилась с Наоми на Miami Open три года назад. Наши папы давно знакомы друг с другом. Я побеседовала с ней, и оказалось, что мы во многом похожи. Помню, как я похвалила её наушники — я видела, что она поработала над их дизайном, — мол, они классные», — цитирует Гауфф Tennis World USA.
Также Гауфф рассказала, как готовилась к нынешнему US Open.
«Я спокойно тренировалась дома, проводила время с семьёй. Встречалась с дальними родственниками, особенно в Уинстон-Сейлеме, так как многие из них живут недалеко от места проведения турнира. Ещё я сыграла выставочный матч с Эшли Барти. Это стало хорошей подготовкой к турниру, так как она номер два в мире», — сказала Гауфф.
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