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Гауфф рассказала, что познакомилась с Осакой ещё в 12 лет

Гауфф рассказала, что познакомилась с Осакой ещё в 12 лет
Теннис / US Open 2019 0

15-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала предстоящую встречу с первым номером посева японкой Наоми Осакой в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису. В матче второго круга Гауфф в трёх сетах победила Тимю Бабош из Венгрии, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию.

«Впервые я встретилась с Наоми на Miami Open три года назад. Наши папы давно знакомы друг с другом. Я побеседовала с ней, и оказалось, что мы во многом похожи. Помню, как я похвалила её наушники — я видела, что она поработала над их дизайном, — мол, они классные», — цитирует Гауфф Tennis World USA.

Также Гауфф рассказала, как готовилась к нынешнему US Open.

«Я спокойно тренировалась дома, проводила время с семьёй. Встречалась с дальними родственниками, особенно в Уинстон-Сейлеме, так как многие из них живут недалеко от места проведения турнира. Ещё я сыграла выставочный матч с Эшли Барти. Это стало хорошей подготовкой к турниру, так как она номер два в мире», — сказала Гауфф.

15-летняя Гауфф впервые вышла в третий круг US Open и сыграет с Осакой
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 02:25 МСК
Кори Гауфф
140
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 		4 6
2 		6 4
         
Тимя Бабош
112
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
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