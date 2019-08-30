Дель Потро собирается вернуться на корт в октябре

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро намерен вернуться в тур в следующем месяце.

Как сообщил в «Твиттере» журналист Алекс Теодоридис, 16-я ракетка мира планирует выступить на турнире ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Здесь дель Потро выигрывал титулы в 2016 и 2017 годах. В этом сезоне соревнования пройдут с 14 по 20 октября.

Напомним, в июне 30-летний дель Потро получил травму, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне. Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после встречи выяснилось, что продолжать выступления невозможно. Обследование выявило необходимость проведения операции на колене.



22 июня дель Потро был прооперирован. В Барселоне врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно.