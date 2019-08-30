В семье Иванович и Швайнштайгера родился ещё один сын

У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира-2014 по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера родился второй сын.

«Нас переполняют чувства любви и счастья. У нашего мальчика теперь есть младший брат», — написала Иванович в «Твиттере».

Иванович является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. В общей сложности Ана завоевала 15 титулов на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Швайнштайгер — восьмикратный чемпион Бундеслиги и семикратный обладатель Кубка страны. В составе сборной Германии также является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира и вице-чемпионом Европы 2008 года.

12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос»—2008 вышла замуж за немца. Свадьба прошла в Венеции. В марте 2018 года у пары родился сын Лука.