Медведев танцем отметил первый в карьере выход в четвертьфинал ТБШ

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, вышел в четвертьфинал. В матче 4-го круга уроженец Москвы нанёс поражение представителю Германии Доминику Кёпферу, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Даниил отметил победу небольшим танцем.

Видео доступно в «твиттере» US Open Tennis.

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Его следующим соперником будет швейцарец Стэн Вавринка, получивший 23-й номер посева.

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Он не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе матча четвёртого круга с Вавринкой. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.

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