Осака: очень грустно, что на US Open я не смогла защитить титул
Японская теннисистка Наоми Осака подвела итоги матча четвёртого круга Открытого чемпионата США со швейцаркой Белиндой Бенчич, в котором она проиграла со счётом 5:7, 4:6.
«У Бенчич был особый план на эту встречу. Не хочу говорить о том, что я делала не так. Буду стараться мыслить позитивно. Я травмировала колено в Цинциннати, но мне становится лучше. Не могу сказать, что это стало причиной моего поражения, ведь до этого я провела три матча.
Мне очень грустно. Однако я сделала много выводов в ходе этого турнира. Конечно, хотелось защитить титул", —приводит слова Осаки пресс-служба US Open.
Напомним, австралийка Эшли Барти по итогам Открытого чемпионата США сместит Осаку с первого места в рейтинге WTA.
Барти по итогам US Open сместит Осаку с первого места в рейтинге WTA
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