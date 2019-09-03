Вылет Рублёва и А. Зверева, победа Надаля — в обзоре 4-го круга US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 1/8 финала он уступил представителю Италии Маттео Берреттини (24) со счётом 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

Испанец Рафаэль Надаль (2) обыграл хорвата Марина Чилича (22) — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Немец Александр Зверев (6) уступил аргентинцу Диего Шварцману (20) — 6:3, 2:6, 4:6, 3:6.

Француз Гаэль Монфис (13) разгромил испанца Пабло Андухара со счётом 6:1, 6:2, 6:2.

Видеообзор матчей четвёртого круга Открытого чемпионата США доступен на «Чемпионате».

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда в нынешнем розыгрыше турнира защитить титул не сумел, снявшись в ходе матче 1/8 финала со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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