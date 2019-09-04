Вавринка: Медведев извинился передо мной
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка проигравший россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 1:6, рассказал, что соперник принёс ему извинения после игры. В ходе матча у Даниила возникли проблемы с ногой, он вызывал на корт врача.
«Он просто извинился и сказал, что ему действительно было больно. Он ничего против меня не имел. Я ответил, что никаких проблем нет. Он играл невероятно здорово. Удачи ему в будущем», — приводит слова Вавринки официальный сайт турнира.
Даниил благодаря этой победе поднимется на четвёртую строчку рейтинга ATP. За выход в финал US Open первая ракетка России поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.
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«Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».
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