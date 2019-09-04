21-кратная чемпионка ТБШ: может, у Федерера боли из-за путешествия в трейлере?

Американка Пэм Шрайвер, на счету которой 21 титул в парном разряде на турнирах «Большого шлема», изложила свою версию причин проблем со спиной у Роджера Федерера. В четвертьфинале Открытого чемпионата США Федерер, посеянный под третьим номером, уступил 78-й ракетке мира Григору Димитрову из Болгарии: 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.
После матча Федерер признал, что перед пятым сетом ему нужно было вызвать врача, чтобы унять болевые ощущения в верхней части спины и шее.
«Правильно понимаю, что после Уимблдона Роджер вместе с семьёй путешествовал в мобильном доме или трейлере? Если да, то невозможно сохранить спину здоровой, путешествуя с семьёй в трейлере. Говорю это исходя из собственного опыта», — написала Шрайвер в своём «твиттере».
После победы над Федерером Димитров вышел в полуфинал US Open, где его ожидает встреча с россиянином Даниилом Медведевым (5), победившим в четвертьфинале швейцарца Стэна Вавринку (23). Матч состоится 6 сентября.
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