Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль вышел в полуфинал US Open

Надаль вышел в полуфинал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль добился права сыграть в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четвертьфинале турнира аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».

Нааль сделал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17, выиграл 19 геймов, из которых 4 подряд. На счету Шварцмана 4 подачи на вылет, 3 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнтов из 10, 11 выигранных геймов, из которых 4 подряд.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим в четвертьфинале француза Гаэля Монфиса.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2019, четверг. 04:40 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
           
4 		5 2    
6 		7 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Чесноков: ключевое качество Медведева — сильная нервная система
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент