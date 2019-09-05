Надаль вышел в полуфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль добился права сыграть в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четвертьфинале турнира аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».



Нааль сделал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17, выиграл 19 геймов, из которых 4 подряд. На счету Шварцмана 4 подачи на вылет, 3 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнтов из 10, 11 выигранных геймов, из которых 4 подряд.



В полуфинале турнира Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим в четвертьфинале француза Гаэля Монфиса.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

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