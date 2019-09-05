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Шварцман сравнил Надаля со львом в джунглях

Шварцман сравнил Надаля со львом в джунглях
Теннис / US Open 2019 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение в четвертьфинальной встрече Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем. Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл Шварцмана (20) в трёх сетах: 6:4, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 48 минут.

«Он как лев в джунглях. Он крутой, он боец. Всякий раз он понимает, как надо играть в важные моменты. Я играл с ним восемь раз, и во все важные моменты он играл сильнее меня. Не знаю, как он это делает, но ему всё время удаётся прибавлять», — цитирует Шварцмана AP.

В полуфинале US Open Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (24), который в четвертьфинале турнира обыграл француза Гаэля Монфиса (13). Матч состоится 6 сентября.

Надаль вышел в полуфинал US Open
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2019, четверг. 04:40 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
           
4 		5 2    
6 		7 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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