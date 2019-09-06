С. Уильямс: Андрееску мне очень нравится, она удивительная

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионата США под восьмым номером, поделилась ожиданиями от финального матча с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

«Она знает, как действовать разнообразно. Бьянка выполняет удары по-разному. Она очень нравится мне как человек. Бьянка удивительная. Она великолепная теннисистка. Ты никогда не знаешь, чего от неё ждать. Андрееску отлично подаёт, здорово двигается, она обладает мощью. Смотреть за ней очень интересно. Думаю, для женского тенниса очень хорошо, что она добилась такого взлёта», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

В полуфинале Серена обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:1.

С. Уильямс: поразительно, что я выиграла так много титулов