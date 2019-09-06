Гантухова: Федерер выиграет ещё один турнир «Большого шлема»

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, оценила шансы швейцарца Роджера Федерера пополнить коллекцию титулов на турнирах «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 трофеев на этих соревнованиях.
«Думаю, Федерер выиграет ещё один турнир „Большого шлема“. На Уимблдоне он был в всего в одном розыгрыше от титула. Несколько лет назад мы уже обсуждали вопрос: выиграет ли Роджер ещё один титул? За это время он выиграл их несколько.
Полагаю, 21-й титул у Федерера будет. Посмотрим, что покажут Рафа и Новак. Я не уверена, что Роджеру удастся удержать лидерство по количеству титулов на «Шлемах», но если он завоюет ещё один трофей, то сможет уйти на своих условиях", — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.
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