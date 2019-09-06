Дель Потро посетил вечеринку Джастина Тимберлейка после победы на US Open – 2009

Победитель Открытого чемпионата США 2009 года Хуан Мартин дель Потро рассказал, что приключилось с ним после финального матча того турнира, когда был повержен Роджер Федерер. Дель Потро победил Федерера в пяти сетах: 3:6, 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. После матча ему позвонил музыкант Джастин Тимберлейк, решивший устроить вечеринку.
«Не думаю, что многие знают эту историю. Я праздновал со своей командой после финала, было где-то два часа ночи. Тут мне вдруг позвонили — это был Джастин Тимберлейк. Он пригласил меня на частную вечеринку.
Джастин был на матче и знал, что я хочу отпраздновать победу. Он решил устроить в честь меня вечеринку. Разумеется, мы с командой приняли приглашение и праздновали всю ночь», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.
В полуфиналах текущего US Open россиянин Даниил Медведев (5) сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, а Маттео Берреттини (Италия, 24) — с Рафаэлем Надалем (Испания, 2).
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