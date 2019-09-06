Кербер дали уайлд-кард на турнир в Чжэнчжоу

Бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер получила уайлд-кард от организаторов турнира в Чжэнчжоу, который пройдёт с 9 по 15 сентября. Турнир будет проводиться в шестой раз, но впервые — в рамках премьер-серии WTA.

«Всегда испытываешь особые ощущения, когда становишься частью нового турнира, открываешь новый город. Я в нетерпении. Знаю, Чжэнчжоу станет отличным дополнением к WTA-туру, особенно в качестве турнира, открывающего азиатскую серию», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

Также в Чжэнчжоу выступят представительницы первой десятки в мировой классификации Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Кики Бертенс, а также действующая чемпионка турнира в Ухане Арина Соболенко и экс-чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко. Призовой фонд составит $ 1 млн.