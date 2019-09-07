Медведев — первый российский финалист «Шлема» за 14 лет. Предыдущим был Сафин
Даниил Медведев стал первым российским финалистом турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за 14 лет. В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open, с матчбола обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом. Соперником Сафина по решающему матчу был австралиец Ллейтон Хьюитт.
Медведев сразится за главный трофей US Open в воскресенье, 8 сентября. Его оппонентом будет либо испанец Рафаэль Надаль, либо итальянец Маттео Берреттини. Именно Рафаэль нанёс Даниилу одно из двух поражений за последние пять недель, разгромив его в финале «Мастерса» в Монреале со счётом 6:3, 6:0. Напомним, что за это время Медведев также был в финале турнира в Вашингтоне и завоевал титул на «Мастерсе» в Цинциннати.
US Open — 2019. Медведев — в финале! Это фантастика!
Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова. Россиянин — в финале турнира «Большого шлема»! Такого не было 14 лет.
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