Медведев — первый российский финалист «Шлема» за 14 лет. Предыдущим был Сафин

Даниил Медведев стал первым российским финалистом турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за 14 лет. В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open, с матчбола обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом. Соперником Сафина по решающему матчу был австралиец Ллейтон Хьюитт.



Медведев сразится за главный трофей US Open в воскресенье, 8 сентября. Его оппонентом будет либо испанец Рафаэль Надаль, либо итальянец Маттео Берреттини. Именно Рафаэль нанёс Даниилу одно из двух поражений за последние пять недель, разгромив его в финале «Мастерса» в Монреале со счётом 6:3, 6:0. Напомним, что за это время Медведев также был в финале турнира в Вашингтоне и завоевал титул на «Мастерсе» в Цинциннати.

US Open — 2019. Медведев — в финале! Это фантастика! Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова. Россиянин — в финале турнира «Большого шлема»! Такого не было 14 лет.