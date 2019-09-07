Исторический выход Медведева в финал US Open — в обзоре матча с Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв болгарина Григора Димитрова в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».

Медведев сделал 10 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Димитрова 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Видеообзор полуфинального матча доступен на «Чемпионате».

В финале турнира, который состоится в воскресенье 8 сентября, Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало — в 23.00, мск.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.



Даниил Медведев — первый русский финалист Шлема в мужском туре за последние 14 лет.