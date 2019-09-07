Медведев — 3-й теннисист в истории, вышедший в 4 американских финала за сезон

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова в трёх партиях — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Россиянину покорилось уникальное достижение — он стал третьим теннисистом в истории, который в течение одного сезона выходил в финалы турниров в Цинциннати, Вашингтоне, Торонто и US Open. С 1968 года такое удавалось только легендарному Ивану Лендлу в 1982 году и американцу Андре Агасси в 1995 году.



Всего за эти четыре североамериканских турнира Медведев сыграл 22 матча, где уступил лишь два финала — в Торонто и Вашингтоне.



В финале турнира Даниил встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, взявшим верх в 1/2 финала над 23-м итальянцем Маттео Берреттини.

Исторический выход Медведева в финал US Open — в обзоре матча с Димитровым