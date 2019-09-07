Медведев — 3-й теннисист в истории, вышедший в 4 американских финала за сезон
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова в трёх партиях — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Россиянину покорилось уникальное достижение — он стал третьим теннисистом в истории, который в течение одного сезона выходил в финалы турниров в Цинциннати, Вашингтоне, Торонто и US Open. С 1968 года такое удавалось только легендарному Ивану Лендлу в 1982 году и американцу Андре Агасси в 1995 году.
Всего за эти четыре североамериканских турнира Медведев сыграл 22 матча, где уступил лишь два финала — в Торонто и Вашингтоне.
В финале турнира Даниил встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, взявшим верх в 1/2 финала над 23-м итальянцем Маттео Берреттини.
Исторический выход Медведева в финал US Open — в обзоре матча с Димитровым
- 7 сентября 2019
-
06:42
-
06:35
-
06:14
-
05:08
-
02:47
-
02:22
-
02:11
- 6 сентября 2019
-
23:44
-
22:20
-
21:08
-
20:54
-
20:31
-
19:49
-
19:26
-
18:57
-
18:27
-
18:10
-
17:30
-
17:01
-
16:44
-
16:09
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:34
-
13:54
-
13:26
-
13:03
-
12:44
-
12:08
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:45
-
10:32
Партнерский контент