Тарпищев: победа Медведева в матче с Димитровым была гроссмейстерской

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал триумф Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США. Уроженец Москвы в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
«Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. А голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа.
Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трёх сетах. Это облегчит восстановление", – цитирует Тарпищева ТАСС.
Медведев — первый русский финалист турнира «Большого шлема» в мужском туре за последние 14 лет. В решающем матче на US Open он поборется за титул с испанцем Рафаэлем Надалем.
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