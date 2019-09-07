Тарпищев: победа Медведева в матче с Димитровым была гроссмейстерской

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал триумф Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США. Уроженец Москвы в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

«Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу. Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом. Смог. А голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа.

Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трёх сетах. Это облегчит восстановление", – цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев — первый русский финалист турнира «Большого шлема» в мужском туре за последние 14 лет. В решающем матче на US Open он поборется за титул с испанцем Рафаэлем Надалем.