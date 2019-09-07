Камельзон: Медведев — знамя российского тенниса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил, что Даниил Медведев продемонстрировал харизму победителя в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису с болгарином Григором Димитровым. Уроженец Москвы выиграл встречу в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
«Это уникальная победа, не важно, кто сыграет с ним, но впервые со времён Марата Сафина российский игрок вышел в финал турнира серии „Большого шлема“. Нам пришлось ждать 14 лет. То, что сотворил Даниил, ставлю на один уровень с героизмом.
Димитров на несколько лет старше и опытнее Медведева, он знает, что делать на корте, поэтому Григор вышел с определённым планом, втянул россиянина в длительное перебрасывание мяча, коротких розыгрышей почти не было. Даниилу в первом сете было трудно, он себя неловко чувствовал, но на тай-брейке удача была на его стороне, сумел выдержать навязанную тактику. Сейчас никто в мире не играет сильнее Медведева решающие мячи. Второй и третий сеты были для него тяжёлыми, но он проявил русскую настойчивость, характер и харизму победителя, которая заложена в нём.
Медведев — знамя российского тенниса, он будет на первых ролях ещё многие годы. Счастлив, что жил в эпоху Кафельникова и Сафина и дождался, что мы живём в эпоху Медведева. Он ещё доставит нам много радости от тенниса", — цитирует Камельзона ТАСС.
В финале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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