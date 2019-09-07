Соболенко: это же «Большой шлем» — Турсунов не может уйти!

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, вышедшая в финал Открытого чемпионата США в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс, прокомментировала информацию о своей работе с российским специалистом Дмитрием Турсуновым.
«Думаю, все видели мой пост в «Инстаграме». Там я сказала всё. Для меня очень важно, чтобы он был в ложе, чтобы я могла посмотреть ему в глаза, почувствовать его поддержку», – сказала Соболенко в интервью на корте после победы в полуфинале над американской парой Кэролайн Доулхайд/Ваня Кинг.
Затем теннисистка ответила на вопрос, остаётся ли Турсунов в её команде. «Как я написала в «Инстаграме», постоянно происходит что-нибудь безумное. Мы принимаем решения, а потом снова работаем. Это всех сбивает с толку. Сейчас мы продолжаем работать, но нам ещё многое нужно обсудить, найти решения. Он по-прежнему находится здесь, поддерживает меня. Это же «Большой шлем» — он не может уйти!» — приводит слова Соболенко журналист Дэвид Кейн в своём «твиттере».
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