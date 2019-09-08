С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала поражение от канадской теннисистки Бьянки Андрееску в финале US Open.
«Спасибо большое публике. Такая поддержка для меня много значит. Ребята, вы были великолепны эти две недели, на протяжении которых я выступала здесь. Что случилось после 5:1? Я сражалась, пыталась остаться в игре подольше. Благодаря такой поддержке болельщиков я играла лучше и сражалась дольше. Спасибо.
Андрееску провела невероятный матч. Я так горжусь и рада за тебя. Невероятный теннис. Хотелось бы сыграть лучше, но если кому-то другому оказалось по силам выиграть турнир, не считая Винус, я счастлива. Счастлива, что это была именно Бьянка.
Спустя 20 лет после моей первой крупной победы я всё ещё на самом высоком уровне? Испытываю гордость, что нахожусь здесь. Горжусь, что остаюсь в игре. Делать это на протяжении 20 лет в теннисе непросто. Благодарна богу за то, что он позволяет мне быть здесь. Команда мне сильно помогает во времена взлётов и падений, падений, падений, падений, падений. Надеюсь, скоро будут новые взлёты», — сказала Уильямс на послематчевой пресс-конференции.
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