Медведев — Надаль: прямая трансляция начнётся не раньше 23:00

8 сентября в финале Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. Поединок начнётся на Арене Артура Эша не ранее 23:00 мск, вторым запуском после финала в женском парном разряде.

Финал US Open в мужском одиночном разряде будет в прямом эфире транслировать Первый канал. Комментировать матч будут бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2000 Марат Сафин и Александр Кузмак.

Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда именно Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.

Надаль и Медведев впервые встретились на корте в официальном матче в 2019 году. В финале турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале победил испанец (6:3, 6:0).

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев – Рафаэль Надаль на US Open.