Испанец Рафаэль Надаль не считает главной своей задачей в пятый раз в карьере стать лидером рейтинга АТР.



«Я не сражаюсь за это, у меня другой путь. Конечно, если параллельно я стану первой ракеткой мира, это будет здорово. Тем не менее это не первоочередная цель. Меня удовлетворяет уже тот факт, что я продолжаю бороться за это звание.



Учитывая мой возраст и мои прочие цели, я не хочу тратить энергию на борьбу за звание первой ракетки мира. Играть как можно дольше на высоком уровне — вот моя главная цель», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.



Напомним, минувшей ночью Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. Для испанца этот успех на турнирах «Большого шлема» стал 19-м в карьере. Самым титулованным теннисистом в истории является 38-летний Роджер Федерер — у швейцарца 20 трофеев на мэйджорах.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!