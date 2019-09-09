Надаль: не хочу тратить энергию на борьбу за звание первой ракетки мира

Испанец Рафаэль Надаль не считает главной своей задачей в пятый раз в карьере стать лидером рейтинга АТР.
«Я не сражаюсь за это, у меня другой путь. Конечно, если параллельно я стану первой ракеткой мира, это будет здорово. Тем не менее это не первоочередная цель. Меня удовлетворяет уже тот факт, что я продолжаю бороться за это звание.
Учитывая мой возраст и мои прочие цели, я не хочу тратить энергию на борьбу за звание первой ракетки мира. Играть как можно дольше на высоком уровне — вот моя главная цель», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.
Напомним, минувшей ночью Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. Для испанца этот успех на турнирах «Большого шлема» стал 19-м в карьере. Самым титулованным теннисистом в истории является 38-летний Роджер Федерер — у швейцарца 20 трофеев на мэйджорах.
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