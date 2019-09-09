Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стивенс — о матче Медведева с Надалем: вау, это был нереальный теннис!

Стивенс — о матче Медведева с Надалем: вау, это был нереальный теннис!
Теннис / US Open 2019 0

Чемпионка US Open 2017 года, американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями от прошедшего мужского финала Открытого чемпионата США. Испанец Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

«Вау, это был нереальный теннис! Речь о том, что они отдали все силы на корте. Что это была за битва! Поздравляю, Рафаэль Надаль, и тебя тоже, Даниил Медведев», — написала Стивенс в своём «твиттере».

Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». В 2019 году испанец также выиграл «Ролан Гаррос», турниры в Риме и Монреале. Медведев завоевал титулы в Софии и Цинциннати.

Стивенс на US Open 2019 проиграла в первом круге россиянке Анне Калинской — 3:6, 4:6.

Медведев рассказал о беседе с Надалем после финала US Open
Жених не позволил олимпийской чемпионке Вонн поаплодировать Медведеву. Видео
Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент