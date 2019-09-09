Стивенс — о матче Медведева с Надалем: вау, это был нереальный теннис!

Чемпионка US Open 2017 года, американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями от прошедшего мужского финала Открытого чемпионата США. Испанец Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

«Вау, это был нереальный теннис! Речь о том, что они отдали все силы на корте. Что это была за битва! Поздравляю, Рафаэль Надаль, и тебя тоже, Даниил Медведев», — написала Стивенс в своём «твиттере».

Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». В 2019 году испанец также выиграл «Ролан Гаррос», турниры в Риме и Монреале. Медведев завоевал титулы в Софии и Цинциннати.

Стивенс на US Open 2019 проиграла в первом круге россиянке Анне Калинской — 3:6, 4:6.

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