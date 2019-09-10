Надаль: не думаю только о победах на турнирах «Большого шлема»

Испанец Рафаэль Надаль признался, что рекорд Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема» не является его главной целью. Напомним, у швейцарца 20 побед на мэйджорах, испанец отстаёт от него на один титул.
«Я всегда повторяю одно и то же: хочу быть тем парнем, который побеждает больше всех. Тем не менее я не собираюсь тренироваться каждый день для этого. Я играю в теннис, потому что люблю играть в него. Думать только о турнирах «Большого шлема»? Я не зациклен на этом, ведь теннис — это нечто большее, чем турниры «Большого шлема».
Мне нужно подумать и об остальном. Я играю, чтобы быть счастливым. Конечно, победа в Нью-Йорке делает меня суперсчастливым. Но несколько недель назад я выиграл в Монреале, и для меня это тоже был важный момент. Конечно, это сложно сравнить, но тем не менее», — цитирует Надаля Tennis World USA.
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