Виландер: Надаль вынудит Федерера отложить завершение карьеры на 2-3 года

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер считает, что Роджер Федерер может доиграть до 40 лет. На это швейцарца могут побудить успехи Рафаэля Надаля.



«Я в восторге от того, что происходит сейчас и ожидает нас в ближайшие два-три года. Думаю, Рафа заставит Федерера пересмотреть свои планы по завершению карьеры. Несколько лет назад я даже подумать не мог, что такое возможно», — цитирует Виландера Eurosport.



Напомним, 38-летний Федерер является самым титулованным теннисистом в истории — на его счету 20 побед на турнирах «Большого шлема». В минувшее воскресенье, 8 сентября, 33-летний Рафаэль Надаль выиграл свой 19-й титул на мэйджорах. На счету первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича 16 трофеев.

Надаль: не думаю только о победах на турнирах «Большого шлема»