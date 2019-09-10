Сафин рассказал, хотел ли выругаться в прямом эфире Первого канала

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился опытом работы в прямом эфире Первого канала. Ранее он прокомментировал финал US Open 2019, в котором россиянин Даниил Медведев в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Всё было сделано от души с точки зрения болельщика. Надо понимать, что это спорт — совсем иной подход, иное чувство юмора, поэтому не стоило ждать от меня каких-то умных фраз. Два молодых парня играют в теннис, тем более вечером. А я пытался объяснить простым, «балалаечным» языком вещи, которые вижу. Никакого замысла или подвоха, не стоит серьёзно анализировать сказанное мною. Рад, что это зашло.

Хотел ли выругаться в прямом эфире? Я же адекватный человек. Сам общался со многими людьми — от президентов до дворников. Конечно, со стороны могло показаться, что я уже нахожусь «на флажке», но это не так. Возможно, некоторые фразы и резали уши. Но, когда делаешь что-то от души, не надо красоваться и кому-то что-то доказывать. Уже достиг такого возраста, в котором плевать на общественное мнение», — цитирует Сафина «RT на русском».