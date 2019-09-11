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Т. Надаль: Рафа не стар. Ему по силам превзойти рекорд Федерера по шлемам

Т. Надаль: Рафа не стар. Ему по силам превзойти рекорд Федерера по шлемам
Теннис / Большой шлем 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, высказался на тему противостояния племянника и Роджера Федерера за звание самого титулованного теннисиста в истории.

«Когда Рафа говорит, что он стар, он шутит. У него есть сила и желание превзойти Федерера. Он знает, что это нелегко, но я не думаю, что старение не позволит ему не это сделать», — цитирует Тони La Sexta.

Напомним, после победы на Открытом чемпионате США Надаль довёл число трофеев на турнирах «Большого шлема» до 19. Таким образом он находится в шаге от повторения рекордного результата Роджера Федерера, на счету которого 20 побед на мэйджорах.

В 2019 году Надаль сыграл в трёх финалах ТБШ из четырёх, выиграв в Нью-Йорке и Париже. В активе Федерера один решающий матч на Уимблдоне, в котором он не сумел реализовать двойной матчбол на своей подаче.

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