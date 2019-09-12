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Надаль: восстанавливаюсь за сериалами. Начал смотреть «Чернобыль»

Надаль: восстанавливаюсь за сериалами. Начал смотреть «Чернобыль»
Теннис / Большой шлем 0

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал, как проводит время после победы на Открытом чемпионате США.

«Просто лежу на диване перед телевизором и стараюсь не думать о теннисе. Часто смотрю сериалы. Сейчас начал смотреть «Чернобыль» и «Очень странные дела», — цитирует Надаля Marca.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США 33-летний испанец в пяти партиях обыграл 23-летнего россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Надаль завоевал 19-й трофей на турнирах «Большого шлема» и вплотную приблизился к рекордсмену по этому показателю — у 38-летнего Роджера Федерера из Швейцарии 20 титулов.

Ранее Рафаэль рассказал, как поменял подготовку к турнирам в последнее время.

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