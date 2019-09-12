Надаль и Федерер могут провести выставочный матч на стадионе мадридского «Реала»

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга АТР швейцарец Роджер Федерер могут сыграть выставочный матч на «Сантьяго Бернабеу» — домашнем стадионе футбольного клуба «Реал» (Мадрид).
Как сообщает ABC, в проведении данного мероприятия лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес. Вместительность стадиона составляет более 81 тыс. человек. Перес рассчитывает, что матч суперзвёзд тенниса не оставит равнодушным никого — стадион будет заполнен полностью. Таким образом президент испанского гранда рассчитывает установить рекорд посещаемости теннисного матча.
Напомним, Надаль является давним болельщиком «Реала». Испанский и швейцарский теннисисты играли друг с другом 40 раз. 24 победы одержал Надаль, ещё 16 матчей завершились победами Федерера. На двоих теннисисты выиграли 39 турниров «Большого шлема».
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