Серена высказалась о приезде на US Open Меган Маркл, оставившей дома своего сына

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась впечатлениями от решения Меган Маркл, герцогини Сассекской, прилететь на финал Открытого чемпионата США, оставив дома четырёхмесячного сына Арчи, чтобы поддержать американку.



«Меган просто потрясающая. Она буквально перелетела через моря только для того, чтобы на несколько часов поддержать меня, учитывая, что у неё новорождённый ребёнок.



Она самый позитивный, удивительный человек, которого я знаю. Каждый должен знать, насколько она удивительна. Не знаю, смогла бы я поступить так же, когда моя дочь была в таком возрасте. Но она сделала это, что показывает, какой она человек», — приводит слова теннисистки Daily Mail.



Поддержка герцогини не помогла Серене Уильямс победить. Она уступила канадке Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл прилетела на финал US Open болеть за С. Уильямс