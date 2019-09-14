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37-летний Ф. Лопес: буду играть в 2020 году

37-летний Ф. Лопес: буду играть в 2020 году
Теннис / ATP 0

37-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал, как долго планирует выступать на профессиональном уровне.

«Не знаю, сколько ещё времени буду выходить на корт. Пока могу сказать, что буду играть в 2020 году, а уже потом оценю своё физическое и эмоциональное состояние. Когда человек счастлив, это переносится и на корт.

Не ставлю конкретных целей. Без сомнения, самое главное — это оставаться конкурентоспособным и выступать на самом высоком уровне. Для меня стимул — оставаться в элите и получать удовольствие от матчей подобно тем, которые недавно провёл на US Open», — приводит слова Лопеса Diario Sur.

На текущий момент Лопес занимает 54-е место в рейтинге ATP. В нынешнем сезоне он стал победителем турнира в Лондоне.

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