Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 16 сентября чешская теннисистка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 39-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 16 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5476.

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5256.

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4792.

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.

5 (5). Серена Уильямс (США) — 3935.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 3836.

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 3776.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3563.

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39 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1130.

40 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1126...

58 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...

62 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 859...

66 (65). Анна Блинкова (Россия) — 814...

80 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 647...

83 (80). Дарья Касаткина (Россия) — 637...

87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 600.