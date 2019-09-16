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Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 16 сентября чешская теннисистка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 39-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 16 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5476.
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5256.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4792.
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.
5 (5). Серена Уильямс (США) — 3935.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 3836.
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 3776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3563.
...
39 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1130.
40 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1126...
58 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...
62 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 859...
66 (65). Анна Блинкова (Россия) — 814...
80 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 647...
83 (80). Дарья Касаткина (Россия) — 637...
87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 600.

Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA
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