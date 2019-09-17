Рублёв сыграет в основной сетке «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв получил возможность выступить на «Мастерсе» в Париже. Турнир в столице Франции пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

Это стало известно после того, как представитель ЮАР Кевин Андерсон из-за травмы досрочно завершил сезон.

Ранее проблемы с коленом вынудили 33-летнего южноафриканца, который является финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2017, Уимблдон-2018), пропустить «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США.

Напомним, Рублёв на текущий момент является 38-й ракеткой мира.

В 2018 году победу на «Мастерсе» в Париже одержал россиянин Карен Хачанов. В финальном матче он в двух сетах обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Финалист Уимблдона-2018 Андерсон перенёс операцию на колене