Финалистка «РГ» Вондроушова перенесла операцию и досрочно завершила сезон
Финалистка Открытого чемпионата Франции — 2019 Маркета Вондроушова сообщила, что перенесла операцию и завершила текущий сезон.
20-летняя теннисистка из-за травмы левого запястья не играла с Уимблдона, повредив руку на тренировке. По этой причине Маркета пропустила US Open.
«Привет, ребята. Операция сделана. Всё прошло хорошо. Теперь мне нужен отдых. Сезон-2019 для меня закончился, но я уже не могу дождаться возвращения. Встретимся в 2020-м все здоровые!» — написала Вондроушова в «Инстаграме».
Напомним, на «Ролан Гаррос» Вондроушова впервые в карьере дошла до финала ТБШ. В решающем матче она в двух сетах проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 1:6, 3:6.
Запись доступна на странице Вондроушовой в «Инстаграме».
Вондроушова: когда меня показывали на чешском телевидении, было немного странно
- 17 сентября 2019
-
23:04
-
22:30
-
21:34
-
20:46
-
18:42
-
17:45
-
17:25
-
16:53
-
16:16
-
15:37
-
14:19
-
13:24
-
11:40
-
11:22
-
10:59
-
10:14
-
09:47
-
09:41
-
09:01
-
00:43
- 16 сентября 2019
-
22:58
-
20:45
-
20:25
-
20:00
-
19:23
-
18:22
-
17:37
-
17:22
-
15:16
-
13:44
-
12:09
-
11:53
-
10:43
-
09:47
-
09:20
Партнерский контент