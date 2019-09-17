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Финалистка «РГ» Вондроушова перенесла операцию и досрочно завершила сезон

Финалистка «РГ» Вондроушова перенесла операцию и досрочно завершила сезон
Теннис / WTA 0

Финалистка Открытого чемпионата Франции — 2019 Маркета Вондроушова сообщила, что перенесла операцию и завершила текущий сезон.

20-летняя теннисистка из-за травмы левого запястья не играла с Уимблдона, повредив руку на тренировке. По этой причине Маркета пропустила US Open.

«Привет, ребята. Операция сделана. Всё прошло хорошо. Теперь мне нужен отдых. Сезон-2019 для меня закончился, но я уже не могу дождаться возвращения. Встретимся в 2020-м все здоровые!» — написала Вондроушова в «Инстаграме».

Напомним, на «Ролан Гаррос» Вондроушова впервые в карьере дошла до финала ТБШ. В решающем матче она в двух сетах проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 1:6, 3:6.

Запись доступна на странице Вондроушовой в «Инстаграме».

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