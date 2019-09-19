Рублёв: волнения в матче с Федерером не было

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о том, что он чувствовал во время мачта с Роджером Федерером во время августовского турнира в Монреале. В 1/8 финала турнира в Цинциннати Рублёв победил Федерера со счётом 6:3, 6:4.
«Не очень люблю говорить об этом. Волнения никакого вообще не было. Видимо, потому что терять было нечего. Хотел показать максимум того, на что способен и бороться за каждый мяч. В итоге всё сложилось удачно. Видно, день был такой — все шло в мою пользу. Только в середине второго сета, когда сделал брейк, появились мысли — ещё чуть-чуть и победа. И начало трясти. В тот момент старался не смотреть ни на свою команду, ни на Федерера. Думал, что счёт совсем другой, что я не выигрываю, а проигрываю и играть очко за очком. Это был, пожалуй, первый матч, который мне удалось провести от начала до конца на заданном уровне. Как-то так всё и закончилось», — приводит слова Рублёва «Спорт-Экспресс».
- 19 сентября 2019
-
04:38
-
00:31
- 18 сентября 2019
-
23:34
-
23:01
-
22:48
-
22:27
-
22:01
-
21:27
-
20:45
-
20:22
-
19:55
-
19:19
-
19:08
-
18:44
-
18:28
-
17:47
-
17:27
-
16:34
-
15:49
-
15:24
-
13:32
-
12:56
-
12:43
-
12:30
-
10:43
-
10:03
-
09:16
-
08:34
-
00:44
-
00:20
- 17 сентября 2019
-
23:04
-
22:30
-
21:34
-
20:46
-
18:42