Рублёв: волнения в матче с Федерером не было

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о том, что он чувствовал во время мачта с Роджером Федерером во время августовского турнира в Монреале. В 1/8 финала турнира в Цинциннати Рублёв победил Федерера со счётом 6:3, 6:4.



«Не очень люблю говорить об этом. Волнения никакого вообще не было. Видимо, потому что терять было нечего. Хотел показать максимум того, на что способен и бороться за каждый мяч. В итоге всё сложилось удачно. Видно, день был такой — все шло в мою пользу. Только в середине второго сета, когда сделал брейк, появились мысли — ещё чуть-чуть и победа. И начало трясти. В тот момент старался не смотреть ни на свою команду, ни на Федерера. Думал, что счёт совсем другой, что я не выигрываю, а проигрываю и играть очко за очком. Это был, пожалуй, первый матч, который мне удалось провести от начала до конца на заданном уровне. Как-то так всё и закончилось», — приводит слова Рублёва «Спорт-Экспресс».

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