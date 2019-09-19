Медведев пояснил свои эмоциональные выходки во время US Open

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев прокомментировал своё поведение в матче с Фелисьяно Лопесом на Открытом чемпионате США.



«Смешно, что мои эмоции в матче с Лопесом вывели на большой экран. Не горжусь тем, что я сделал и не хочу, чтобы это повторялось. Но это случилось, и мне надо было выиграть.



Я сказал: «Ладно, вы все против меня, но я вам не проиграю». Я на корте с 6 лет и просто ненавижу проигрывать ни в какие игры. Возможно, всё связано. Я над этим очень сильно работаю, чтобы повернуть ненависть к проигрышам в нужную сторону», — цитирует Медведева официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, на минувшем Открытом чемпионате США Медведев добрался до финала, где уступил Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Уже сегодня, 19 сентября, уроженец Москвы проведёт свой первый матч на турнире в Санкт-Петербурге — его первым соперником станет Евгений Донской.



Американцы взбесили лучшего теннисиста России. Лучше бы они этого не делали Новая звезда российского тенниса Даниил Медведев продолжает побеждать. Но с самообладанием у него всё ещё есть проблемы.

«Я заплачу за всех». Зачем Медведев продолжает провоцировать американцев? Публика опять освистывала Даниила, а он снова победил им назло. И впервые в карьере стал четвертьфиналистом турнира «Большого шлема».