Американцы взбесили лучшего теннисиста России. Лучше бы они этого не делали

Тёмная сторона Медведева

Даниил Медведев – лучший теннисист России в данный момент, и это неоспоримый факт. Если в конце прошлого сезона на коне был Карен Хачанов, обыгравший в финале «Мастерса» в Париже самого Новака Джоковича и оказавшийся благодаря этому триумфу на пороге первой десятки, то сейчас, безусловно, настало время Медведева. И Карен в этом сезоне несколько сдал, несмотря на то, что вошёл в топ-10, и Даниил играет блестяще. В Австралии и в Майами ему не везло с сеткой – будущие чемпионы этих турниров, Новак Джокович и Роджер Федерер соответственно, уже на стадии 1/8 финала.

Зато уже на «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев впервые победил Джоковича, а затем сделал то же самое на турнире аналогичной категории в Цинциннати, где в итоге завоевал свой первый титул «Мастерсов». Перед этим Даниил был ещё в двух финалах подряд, так что последний месяц он играет просто блестяще. Кроме того, с 44-мя выигранными матчами перед US Open он является лидером сезона по этому показателю. В чемпионской гонке он пятый, как и в общем рейтинге, и если не произойдёт ничего сверхестественного или, не дай бог, травмы, то в ноябре Медведев дебютирует в качестве участника Итогового турнира в Лондоне.

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева! Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?

Но есть у Даниила и «тёмная сторона». Конечно, не настолько ярко проявляющая себя, как у Ника Кирьоса, но отрицать её существование нельзя. Два года назад на Уимблдоне после поражения он взял горсть монеток и кинул её в сторону судейской вышки, по всей видимости, намекая на предвзятость арбитра. В этом году на том же турнире, проигрывая Давиду Гоффену, он повернулся к судье и потёр один палец о другой – типичный жест, означающий взятые деньги. Затем Даниил бил ракеткой по фону и по траве рядом с кортом, а наказали его за это достаточно мягко, оштрафовав всего на 5,5 тысяч долларов. По совокупности всех действий штраф мог быть и в два – три раза больше.

За что такие деньги? Как на Уимблдоне оштрафовали Медведева, Кирьоса и Соболенко Чопорные англичане выпустили целый список наказанных теннисистов, которые хоть как-то проявляют эмоции на корте.

В США Даниила обвиняли в расизме

У американской публики с Медведевым свои счёты – по крайней мере у той её части, которая плотно следит за теннисом. Несколько лет назад, в 2016-м, Даниил играл на челленджере в США с Дональдом Янгом, который когда-то считался восходящей звездой, а сейчас ограничивается тем, что иногда проходит квалификацию на турниры ATP. Тем не менее, сам Медведев тогда был намного слабее, чем сейчас, и матч складывался для него неудачно. Даниил тоже остался недоволен решениями судьи на вышке и сказал ей, что уверен – они с Дональдом друзья. Поскольку Янг – мулат, и судья тоже не светлокожая, в этой фразе усмотрели расизм. Для современного американского общества это очень болезненная тема, в которую лучше не лезть, если не хочешь себе лишних проблем. И хотя конкретно в этом случае обвинение в расизме выглядит очень спорным, Медведева тогда дисквалифицировали прямо в середине первой партии, а у кого-то из американцев наверняка остался зуб на Даниила.

«Ты странный. Слезай с вышки, ты не должен там сидеть»

В матче 3-го круга US Open с испанцем Фелисьяно Лопесом россиянин дал зрителям новый повод относиться к себе негативно. Уже в первом сете он получил предупреждение за неспортивное поведение. Проиграв свою подачу при счёте 3:4, Даниил выхватил полотенце из рук болбоя, а потом запустил свою ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он подошёл к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке». По ходу матча Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали Лопеса, а после одного из проигранных очков в том же сете показал трибунам средний палец – прижав руку к щеке и отвернувшись от вышки так, что судья не мог это увидеть. Кстати, ту партию Даниил в итоге выиграл, отыграв подачу Фелисьяно на сет и двойной сетбол в своём гейме.

«На районе за такое ломают пальцы». Медведеву не простили его жест американцам Даниила Медведева призывают дисквалифицировать и просят не позорить страну. А ещё от него требуют извинений.

«Ваша энергия принесла мне победу»

Болельщики разозлились настолько, что недовольный гул на трибунах был отчётливо слышен даже после победы Медведева. В интервью на корте Даниил, по сути, только об этом и говорил. «Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы, вероятно, проиграл. Я был очень уставшим, накануне у меня были судороги. Так что я хочу, чтобы вы спали и знали: я выиграл благодаря вам! Энергии, которую вы мне даёте, хватит ещё на пять матчей. Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать».

Теперь вполне вероятно, что 25-летний Доминик Кёпфер, до этого Открытого чемпионата США выигравший всего два матча в основных сетках турниров ATP и «Шлемов», в воскресенье получит самую оглушительную поддержку болельщиков в своей карьере. Именно этот немецкий теннисист, выбивший американского гиганта Райлли Опелку и грузина Николоза Басилашвили, встретится с Медведевым в 1/8 финала. А в случае успеха Даниила будет ждать либо Новак Джокович, либо Стэн Вавринка.