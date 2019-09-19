Тим похвастал классной чеканкой теннисного мяча. Всё испортил Федерер

Австрийский теннисист Доминик Тим отличился отличным чувством мяча во время одного из медиамероприятий на Кубке Лэйвера.



Доминик начеканил теннисный мяч более 10 раз, после чего партнёры пятой ракетки мира по Команде Европы подхватили начинание австрийца. По удару сделали Фабио Фоньини, Роджер Федерер и Роберто Баутиста-Агут. Когда игроки запустили второй круг, его сбил Федерер, который вместо передачи на Фоньини отправил мяч обратно на Баутиста-Агута.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, Доминик Тим является известным футбольным фанатом. Неоднократно он признавался в любви к лондонскому «Челси», а прошлым летом провёл тренировку с другим британским клубом из столицы Англии «Вест Хэм Юнайтед».