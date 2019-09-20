Рублёв рассказал, как собирается обыграть Медведева в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым на турнире в Санкт-Петербурге.
«Нет чего-то определённого, за счёт чего можно обыграть его. Просто выходить и показывать, на что я способен. Пытаться изо всех сил. Стараться выложиться по полной. Если этого хватит, чтобы с ним побороться, значит, такой мой уровень на данный момент. Если он у меня выиграет, значит, он намного сильнее. Если у меня получится выиграть — супер! Главное выйти и бороться за каждый мяч, а там – как сложится.
Я знаю его хорошо, и он меня тоже. Мы знаем, чего ожидать друг от друга в плане игры", — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.
Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 22 сентября.
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